MSF: las restricciones de Israel provocan grave escasez de suministros médicos en Gaza

Desde el 1 de enero pasado, Israel bloquea el acceso de suministros por parte de MSF y otras organizaciones, lo que esta repercutiendo en los pacientes y el personal sanitario y degradando los equipos médicos que ya existen en los hospitales y centros de campaña, que no pueden reemplazarse ni arreglarse con piezas nuevas.

"Las necesidades en la Franja son enormes, pero no llega suficiente ayuda porque las autoridades israelíes la están bloqueando. Justo a las afueras de Gaza hay camiones con alimentos y medicamentos esperando, pero están bloqueados. MSF no ha podido introducir ningún suministro desde el 1 de enero", denunció en un comunicado la responsable de MSF en la Franja, Randa Abu El-Khair Masoud.

Esto lleva a "una escasez crítica" del stock farmacéutico: "Casi la mitad de nuestros medicamentos esenciales para enfermedades crónicas se encuentran en niveles críticamente bajos, incluidos los fármacos para la diabetes, la hipertensión, la glándula tiroides y el asma y otras enfermedades respiratorias", subrayó la médica, que agregó que también hay escasez de gasas y compresas.

Además, también en pacientes, pues en algunos centros la organización ya se ha visto forzada a dejar de aceptar nuevos pacientes.

"Dependemos por completo del equipo que ya tenemos dentro de Gaza, que lleva mucho tiempo en uso y, debido a la gran demanda y al esfuerzo al que está sometido, cada vez vemos más equipos que fallan", agregó la médica de MSF, que pidió acceso de suministros y equipos médicos a Gaza.