Nicaragua libera 845 tortugas paslama en el Pacífico, una especie en peligro de extinción

Las tortugas fueron liberadas de los refugios 'La Flor y Río Escalante Chacocente', en los municipios de San Juan del Sur y Santa Teresa, donde nacieron en viveros, hacia las aguas del océano Pacífico, indicó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) en una declaración.

La liberación de esos 845 tortuguillos, que forma parte de la campaña 'Juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas', consiste en trasladarlos de los refugios a la playa donde son puestos en libertad en la arena a unos metros del mar.

El Ministerio de Ambiente nicaragüense indicó que dicha liberación de las tortugas se dio en el marco del Plan Veraniego 2026 y como parte de los esfuerzos por la conservación de la fauna marina.

Esa cartera destacó que sus guardas de áreas de conservación, junto con efectivos del Ejército de Nicaragua, fueron los encargados de liberar a los tortuguillos y son los mismos que están a cargo de proteger las arribadas de las tortugas marinas.

La actividad de desove de tortugas contó, además, con la participación de 291 turistas nacionales y de otras nacionalidades, y jóvenes ambientalistas, de acuerdo con la información.

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Los refugios de vida silvestre 'Río Escalante Chacocente y La Flor', ambos en el Pacífico, acogen anualmente miles de tortugas durante "temporada de arribadas", desde julio a enero. Pues son dos de los siete lugares en el mundo donde arriban esas especies de tortugas, entre otras de animales en peligro de extinción, según el ministerio.

Cualquiera de estas playas puede recibir hasta 4.000 tortugas en una sola noche, según los cálculos de la Dirección de Biodiversidad del Marena, que espera que en esta temporada arriben unas 120.000 tortugas y eclosionen 1,8 millones de crías en la costa del Pacífico.

Después de vivir unos 15 años en el océano, las tortugas regresan a anidar a la misma playa donde nacieron, probablemente en luna nueva o llena, de ahí que las arribadas masivas se pueden predecir, según las autoridades, que cada año emiten un calendario posible de estos fenómenos.

La comercialización de huevos de paslama está prohibida en Nicaragua por ser una especie en peligro de extinción. Sin embargo, EFE constató que algunos mercados, establecimientos y vendedores ambulantes eluden esta medida.