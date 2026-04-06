Nueva York acoge un festival de cine español con la presencia de ganadoras del Premio Goya

La última muestra de cine, el Spanish Cinema Now, organizada por el Lincoln Center, se presentó en el 2012, comentó a EFE la colombiana Diana Vargas, que organiza el nuevo festival junto a la española Laura Turégano, directora interina del Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York (NYU).

Vargas indicó que han trabajado durante tres años en la organización de este festival, en colaboración con el Instituto Cinematografía y de las Artes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España y el Instituto de Comercio Exterior.

La muestra celebra "las voces audaces, diversas y reconocidas internacionalmente" del cine español contemporáneo, afirmaron las organizadoras.

El festival contará con una selección de filmes ganadores y nominados al Premio Goya, junto a más de 20 cineastas, actores y líderes de la industria cinematográfica de ese país.

El 16 de abril tendrá lugar la inauguración en el Espacio de Culturas de la NYU con un homenaje en conmemoración del 40 aniversario de la Academia Española de Artes y Ciencias Cinematográficas y el centenario del nacimiento del guionista Rafael Azcona.

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Este acto coincide con la declaración del 2026 como el 'Año de Rafael Azcona' que se ha hecho en Logroño, su ciudad natal.

Además, la velada inaugural contará con una presentación especial de 'Belle Époque' (1992) de Fernando Trueba, ganadora del Óscar a Mejor Película Extranjera, de la que Azcona fue coguionista.

El festival, que cuenta además con el respaldo del consulado, el Instituto Cervantes y autoridades cinematográficas de Nueva York, se inaugura oficialmente el día 17 con la proyección de 'Los Domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa.

La presentación de la cinta, ganadora del último Premio Goya a Mejor Película, contará con la presencia de Patricia López Arnaiz y Nagore Aranburu, ganadoras del galardón en el terreno de la interpretación femenina.

También se proyectaran el resto de películas nominadas en la categoría de Mejor Película, entre ellas la candidata al Óscar a Mejor Película Internacional 'Sirat', así como la ganadoras del Goya a Mejor Documental en la pasada edición, 'Tardes de soledad', y elegida Mejor Película Animada, 'Decorado'.

Ambas contarán con la presencia de sus productores Pedro Palacios e Iván Miñambres.

De acuerdo con las organizadoras, este festival se realiza en un momento de "expansión creativa, visibilidad global y urgencia artística" del cine español.

Según afirman las organizadoras, la industria ha avanzado significativamente hacia la equidad de género; un 46,5 % de las producciones nacionales incluyen la participación femenina en dirección o escritura de guión, reflejando un panorama creativo dinámico y en evolución.