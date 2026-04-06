Ordenan juicio contra exfuncionario mexicano de Tabasco acusado de desaparición forzada

Según detalló el Ministerio Público, el juez decretó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras que el acusado permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1.

El exfuncionario compareció por videoconferencia durante la audiencia judicial del fin de semana.

La Fiscalía de Tabasco recordó que la ley contempla penas de hasta 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzosa, ya que existen agravantes como cuando la víctima es una mujer.

Además, se comprometió a continuar con las investigaciones hasta el "total esclarecimiento" de los hechos enjuiciados.

Este nuevo proceso legal se produce seis meses después de que el presunto líder criminal haya sido detenido por otros delitos relacionados con el crimen organizado.

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Desde septiembre de 2025, Bermúdez Requena se encuentra internado en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, tras ser detenido en Paraguay y trasladado a México, donde enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión, secuestro y delincuencia organizada.

Fue secretario de Seguridad de Tabasco (2019-2024), durante la gestión del entonces gobernador Adán Augusto López, quien ahora es senador del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación (Interior) con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Es señalado como presunto líder de La Barredora, grupo vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y desde 2024 era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.