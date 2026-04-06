Países de África y Suramérica reafirmarán que el Atlántico Sur es una zona de paz

La reunión deberá concluir con la firma de tres textos, entre ellos la Declaración de Río de Janeiro, un documento político destinado a reforzar la cooperación y promover la paz en la región.

Los otros dos documentos son una "estrategia de cooperación", que incluye un plan de acción en 14 áreas, entre ellas defensa, desarrollo, economía y medio ambiente; y un acuerdo para la conservación del ambiente marino del Atlántico Sur, según explicaron representantes de la cancillería brasileña.

La lógica de la iniciativa de la ZPCAS es "mantener la región como un espacio de paz y la cooperación entre los países de la región y evitar que potencias de fuera de la zona traigan aquí sus conflictos, sus problemas", afirmó el embajador Carlos Márcio Bicalho Cozendey, secretario para Asuntos Multilaterales de la cancillería brasileña.

"Cuanto más cooperación entre nosotros, menos pedidos de ayuda externa", afirmó Cozendey en una rueda de prensa.

Según la cancillería brasileña, de los 24 países de la ZPCAS, 12 estarán representados a nivel ministerial y otros 12, a menor nivel, entre ellos Argentina.

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La reunión ministerial de la ZPCAS fue establecida en 1986 por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objetivo de promover la paz y la seguridad en la región, como parte de un proceso de revalorización de la cooperación Sur-Sur.

Está integrada por Argentina, Brasil y Uruguay, de América del Sur, y Angola, Benín, Cabo Verde, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica y Togo, por parte de África.