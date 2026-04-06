Pakistán pide apoyo a Japón para "desescalar" la situación en Oriente Medio

En una llamada del jefe de la diplomacia nipona, Toshimitsu Motegi, Dar explicó "los esfuerzos de Pakistán ante la situación actual en Oriente Medio y afirmó que desea trabajar con Japón para la desescalada de la situación y la navegación segura en el estrecho de Ormuz", afirmó la cartera de Exteriores nipona en un comunicado.

Mientras, Islamabad señaló que en la conversación telefónica Dar reafirmó su "compromiso de apoyar todas las iniciativas encaminadas a la desescalada y al logro de una paz y estabilidad duraderas", tal y como resumió Exteriores en su perfil de la red social X.

Por otro lado, Motegi expresó su "profunda preocupación por el actual deterioro de la situación" en la región y reconoció los esfuerzos de mediación que las autoridades paquistaníes están realizando. Ambos ministros acordaron "mantener una comunicación fluida" en este sentido.

La llamada entre Motegi y Dar tiene lugar después de que Irán afirmara que no negociará con Estados Unidos bajo las últimas amenazas de Trump, que volvió a hablar de "desatar el infierno" cuando venza el ultimátum dado a Teherán, y exigiera "garantías" de un fin permanente de la ofensiva estadounidense e israelí.

Antes, el medio estadounidense Axios había informado de que Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales, entre los que se incluyen funcionarios paquistaníes, egipcios y turcos, debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días, que podría conducir al fin definitivo de la guerra.