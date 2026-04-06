Partido de cristiano muerto en Líbano dice que objetivo era un iraní y pide acción estatal

"Lo que ocurrió es que los israelíes estaban atacando a un miembro de las Fuerzas Quds (de la Guardia Revolucionaria de Irán), provocando la muerte de nuestro compañero Pierre Mouawad, su esposa Flavia y una mujer que los estaba visitando", afirmó el jefe de la formación en un discurso grabado.

"El Ejército, la Seguridad Interna y el poder judicial han preferido dejar que algunos libaneses vayan hacia el suicidio en lugar de enfrentarlos", denunció Geagea, rival del grupo chií Hizbulá.

El político y antiguo señor de la guerra no hizo referencia explícita a Hizbulá, que hace un mes lanzó un ataque unilateral contra Israel, provocando el estallido de una intensa ofensiva aérea y terrestre israelí contra el Líbano.

El Gobierno había encargado el verano pasado al Ejército libanés un plan para desarmar a Hizbulá, pero su implementación solo avanzó en la franja sur del Líbano, donde el grupo chií accedió a cesar su actividad armada voluntariamente como parte del alto el fuego de 2024.

En este contexto, Geagea defendió que cuando las instituciones estatales opten por cumplir con sus deberes "no habrá guerra civil", en aparente referencia a los miedos a un estallido de violencia interna citados a menudo como argumento para no buscar un desarme forzoso del movimiento proiraní.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Incluso si el Estado decide no impedir que algunos se expongan al peligro, no tiene derecho a dejar a quienes quieren vivir con seguridad expuestos a la muerte dentro de sus propios hogares", sentenció el líder de Fuerzas Libanesas.

"Nuestro compañero Pierre ha caído mártir y no es aceptable que la situación continúe como está. Deben establecerse mecanismos claros para identificar los orígenes del peligro y actuar de inmediato frente a ellos", zanjó.

Mouawad, jefe del centro de Fuerzas Libanesas en Yahchouch, al norte de Beirut, perdió la vida junto a su esposa en un bombardeo atribuido al Estado judío que anoche alcanzó su apartamento en el suburbio capitalino de Ain Saade, de mayoría cristiana y alejado de las zonas comúnmente atacadas.

La acción, que Israel dice que no iba dirigida contra el responsable cristiano, ha disparado los miedos a un estallido de tensión entre las polarizadas comunidades religiosas del Líbano.