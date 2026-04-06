Pekín y Kiev acuerdan los requisitos para la exportación de harina de trigo a China

El acuerdo fue suscrito este lunes por el embajador chino en Ucrania, Ma Shengkun y por el jefe del Servicio Estatal de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y la Protección del Consumidor, Serhii Tkachuk, informó este martes la Embajada china en Ucrania en su cuenta oficial en la red social Wechat.

Según la Embajada china, Ma valoró positivamente la cooperación agrícola entre Pekín y Kiev y afirmó que la firma del protocolo "ampliará aún más la cooperación comercial en productos agrícolas entre ambos países" y enriquecerá el contenido de su asociación estratégica.

El embajador agregó que la cooperación agrícola entre China y Ucrania presenta una "fuerte complementariedad" y "gran potencial", y aseguró que la parte china está dispuesta a reforzar la colaboración en este ámbito "para beneficiar a ambos pueblos".

En el encuentro participó también la viceministra ucraniana de Economía, Medio Ambiente y Agricultura, Iryna Ovcharenko, quien señaló que China es el principal socio comercial de Ucrania y un "destino importante" para las exportaciones agrícolas ucranianas, y expresó su confianza en que el protocolo "impulse un nuevo crecimiento" del comercio bilateral de productos del sector.

La funcionaria dijo que Kiev quiere seguir "ampliando la variedad" de mercancías exportadas a China, según el comunicado de la Embajada china.

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Ucrania es uno de los principales exportadores agrícolas del mundo, mientras que China cuenta con menos del 9 % de tierra cultivable del planeta pese a que su población representa aproximadamente el 18 % del total mundial.

El presidente chino, Xi Jinping, aseguró en 2023 que, pese a que "1.400 millones de chinos comen bien" en la actualidad, "no hay que relajarse en la cuestión alimentaria".