Primer ministro libanés ve "completamente inaceptable" la invasión israelí al sur del país

Salam consideró que "la incursión israelí en el Líbano bajo pretextos como la creación de una zona de amortiguación o un cinturón de seguridad es completamente inaceptable, y que Israel debe cesar sus operaciones militares y retirarse de todo el territorio libanés", según un comunicado de su Gobierno.

Además, durante su conversación con Sánchez, el dirigente libanés agradeció el apoyo de España a su país tanto a nivel humanitario como de seguridad a través de su participación en la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

La FINUL, con uno de dos sectores comandado por las tropas españolas, está desplegada en la franja fronteriza que Israel amenaza con controlar a largo plazo.

Desde el pasado 2 de marzo, Israel mantiene una intensa ofensiva aérea y terrestre contra el Líbano que deja ya 1.461 muertos, 4.430 heridos y más de un millón de desplazados.

En este contexto, la semana pasada confirmó sus intenciones de ocupar la región libanesa que va desde la divisoria de facto hasta el río Litani, en la que sería su sexta invasión a algún nivel del territorio libanés desde 1978.