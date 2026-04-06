Rescatados 53 migrantes en aguas cercanas a las islas españolas de Canarias

Según informaron a EFE fuentes de los servicios de emergencias, los ocupantes de la patera fueron trasladados a Puerto Naos donde fueron atendidos por efectivos de Cruz Roja que derivaron al hospital a dos mujeres, una embarazada de ocho meses y otra con un esguince.

El resto de ocupantes de la patera se encuentran en buen estado de salud, informaron las fuentes del Consorcio, que detallaron que la embarcación partió de Tan-Tan, Marrecos, en dirección a Canarias.

Se trata de la cuarta embarcación precaria que llega procedente de las costas africanas a Canarias desde el pasado viernes, cuando Salvamento escoltó a un cayuco con 150 personas a bordo hasta el puerto de La Restinga, en El Hierro.

Posteriormente, fueron auxiliadas dos pateras en las que viajaban 94 personas: una fue socorrida el sábado cuando navegaba al sur de Gran Canaria con 47 inmigrantes, y la otra al sureste de Fuerteventura con otros tantos migrantes.

Por otro lado, la Guardia Civil interceptó en el archipiélago balear (en el mar Mediterráneo) a 16 migrantes que también llegaron en patera a la isla de Formentera, según informó este lunes la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

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Del total del grupo 13 son de origen magrebí y 3 son subsaharianos.

Es la segunda patera localizada allí en las últimas horas, tras la detención de 11 inmigrantes de origen magrebí interceptados el domingo en la zona de Cap Barbaria.

En el conjunto de España, 4.352 personas migrantes han llegado de forma irregular por vía marítima hasta el 31 de marzo, una caída del 62,5 % respecto a las 11.609 del año pasado, es decir, 7.257 personas menos.