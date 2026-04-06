Rusia cree que Ucrania está detrás de los planes de sabotear gasoducto serbo-húngaro

"Es muy probable que también en esta ocasión se encuentre algún rastro de la implicación por parte del régimen de Kiev", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Admitió que, "por el momento, no existen pruebas fehacientes sobre quién puede estar detrás de los intentos de ataque en territorio europeo contra esa importantísima arteria energética".

Pero añadió que "anteriormente, por lo que sabemos, Kiev tuvo relación directa con tales acciones de sabotaje contra infraestructura energética vital".

Peskov manifestó su confianza en que las autoridades serbias y húngaras tomen las medidas necesarias con el fin de "minimizar la amenaza" para los gasoductos que transportan gas ruso como el Turk Stream y Blue Stream.

Al respecto, subrayó que Moscú está tomando sus propias medidas para defender ambos gasoductos, donde la situación, debido a los ataques ucranianos, es "muy peligrosa".

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El Gobierno húngaro acusó este domingo a Ucrania de preparar un sabotaje contra un gasoducto en el norte de Serbia, después de que las autoridades de este último país dijeran haber hallado explosivos cerca de la infraestructura.

"Este intento de atentado terrorista se inscribe perfectamente en una serie de acciones con las que los ucranianos intentan constantemente cortar el suministro de gas y petróleo desde Rusia a Europa", afirmó el ministro magiar de Exteriores, Péter Szijjártó, en un vídeo publicado en redes sociales.

Por su parte, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo que dos grandes paquetes de explosivos fueron hallados en el norte de Serbia, cerca de Hungría, en las inmediaciones del gasoducto Balkan Stream, una extensión del Turk Stream.

Vucic informó telefónicamente del incidente al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El mandatario húngaro reaccionó convocando una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa, que concluyó con la decisión de desplegar protección militar al tramo húngaro del gasoducto.

El oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano, quedó dañado en un ataque ruso a finales de enero, pero Orbán asegura que Kiev no lo repara por motivos políticos, con el supuesto fin de debilitar el apoyo popular al partido gobernante en las elecciones legislativas húngaras del próximo 12 de abril.

"Rechazamos categóricamente los intentos de vincular falsamente a Ucrania con el incidente de explosivos encontrados cerca del gasoducto TurkStream en Serbia. Ucrania no tiene nada que ver con esto", respondió la víspera en su cuenta de X el portavoz de Exteriores de Ucrania, Gueorguí Tijí.

Sostuvo que "lo más probable es que se trate de una operación de falsa bandera rusa como parte de la fuerte injerencia de Moscú en las elecciones húngaras".

El incidente se produce a una semana de las elecciones legislativas en Hungría, unos comicios considerados cruciales, ya que podrían poner fin a los 16 años de poder con mayorías absolutas que ostenta el conservador partido Fidesz de Orbán.