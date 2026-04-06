Sánchez comparte con los líderes de Egipto, Jordania y Catar la necesidad de buscar la paz

Sánchez informó en la red X de que conversó con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, con el rey de Jordania, Abdalá II, y con el emir de Catar, Tamim bijajaajan Hamad Al Thani.

"Todos deseamos un Oriente Medio próspero y en paz", destacó Sánchez, en alusión a la guerra de Irán y la grave crisis bélica de la región, y advirtió de que "una escalada del conflicto supondrá un devastador retroceso global".

Además, España "exige el fin inmediato" de la guerra, reiteró. El Gobierno español es muy crítico con los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán, pues considera que violan del derecho internacional.

Estas conversaciones se añaden a la mantenida hoy mismo con el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, a quien el presidente del Gobierno español transmitió el apoyo y la solidaridad de España por los ataques de Israel que está sufriendo ese país.

Sánchez pidió que se respete la soberanía e integridad territorial del Líbano, consideró "intolerables" los ataques contra la misión de paz de la ONU desplegada en el país y volvió a pedir que cesen de inmediato.