Sánchez transmite al primer ministro libanés el apoyo de España tras los ataques de Israel

Así lo indicó Sánchez en un mensaje en la red social X, en el que subrayó que Líbano no ha elegido la guerra y que su soberanía e integridad territorial deben ser respetadas.

El jefe del Ejecutivo español destacó la labor "encomiable" de las tropas españolas integradas en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL o UNFIL, por sus siglas en francés y en inglés).

Asimismo consideró "intolerables" los ataques contra la misión de paz de la ONU y subrayó que "deben cesar de inmediato".

Los ataques aéreos y terrestres de Israel en Líbano han causado ya más de 1.400 muertos desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo, que continuó este domingo con intensos bombardeos en el sur de Beirut y la zona meridional del país mediterráneo, según fuentes oficiales.

Además, más de 1,2 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según confirmó este domingo el presidente libanés, Josep Aoun, debido a la intensa campaña de bombardeos israelíes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ejército de Israel está enzarzado también en intensos combates con el grupo chií libanés Hizbulá en varios puntos del sur del país, donde trata de establecer una zona de control que se extienda desde la frontera de facto hasta el río Litani.