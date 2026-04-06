Tailandia amplía el teletrabajo en las agencias gubernamentales ante la crisis energética

"Debemos aumentar la concienciación y la comprensión de la situación y encontrar maneras de gestionar los recursos petroleros nacionales para minimizar el impacto en nuestros ciudadanos", dijo Anutin en una publicación en Facebook.

Tailandia, que ya había pedido a algunos funcionarios implementar el trabajo en remoto, es un país muy dependiente del petróleo procedente de los países del Golfo Pérsico, y sufre los efectos del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Esta vía canaliza en torno al 20 % del crudo mundial en tiempos de paz, y se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto en Oriente Medio.

Además de las medidas para el sector público, el dirigente tailandés también solicitó la colaboración de las empresas privadas para reducir el uso de vehículos particulares.

"Los problemas que enfrentarán muchos países no solo incluyen el aumento de los precios del petróleo, sino también la creciente dificultad para importarlo", subrayó Anutin.

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El Gobierno tailandés aseguró el 17 de marzo que contaba con reservas de crudo para unos 100 días.

Las políticas de ahorro energético coinciden con la época más calurosa de Tailandia, cuando el consumo familiar de electricidad se dispara en gran parte por el mayor uso de aires acondicionados.

Otros países del Sudeste Asiático también han tomado medidas similares para tratar de afrontar la subida de precios del combustible, entre ellos Filipinas, Indonesia, Malasia y Vietnam.