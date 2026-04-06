Trump dice que nunca olvidará la falta de apoyo de la OTAN en la guerra contra Irán

"Tengo que decirles que estoy muy, muy decepcionado con la OTAN", aseguró Trump en una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca para comentar las últimas novedades de la guerra contra la República Islámica.

Trump aseguró que la falta de apoyo de los aliados "es una mancha en la OTAN que nunca desaparecerá. Nunca desaparecerá en mi mente".

"Vienen a verme el miércoles. Van a decir 'oh, haremos esto, haremos aquello'. Ahora de repente quieren enviar activos", aseguró Trump en referencia a la inminente visita a la Casa Blanca del secretario general aliado, Mark Rutte, al que calificó de "tipo maravilloso", "genial" y "gran persona".

El encuentro con Rutte llegará después de que Trump haya amenazado hoy nuevamente con retirar a su país de la Alianza ante el escaso apoyo mostrado hacia la guerra contra Irán.

"Vais a verlo muy pronto. La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma", aseguró el mandatario estadounidense al ser preguntado, durante un acto celebrado horas antes en la Casa Blanca, sobre si aún está pensando en retirar a su país de la organización.

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Luego, Trump volvió a calificar a la organización de "tigre de papel" y cargó también contra otros aliados como Corea del Sur, Japón o Australia por no dar apoyo para asegurar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, parcialmente cerrado por Teherán tras el inicio de la guerra.

El presidente estadounidense consideró que el descontento de los socios europeos comenzó "con Groenlandia".

"Dijimos 'queremos Groenlandia' y no quisieron dárnosla. Y yo dije 'adiós'", afirmó Trump, que el año pasado abrió una importante brecha con los socios europeos al asegurar que EE.UU. se haría -por la fuerza, si era necesario- con la isla (de soberanía danesa) por motivos de seguridad nacional.