Trump y primera dama de EEUU reciben a cientos de niños para el evento de Lunes de Pascua

En su discurso de apertura, el republicano aprovechó para alardear del rescate en territorio iraní de los dos tripulantes de un caza F-15 derribado por Teherán el pasado viernes.

“Lo que hicimos ayer fue rescatar no a uno... rescatamos a dos. Mantuvimos en secreto el rescate del primero, y logramos mantenerlo así durante aproximadamente un día, lo cual mejoró considerablemente la situación. Esos dos pilotos demostraron una valentía increíble”, declaró Trump desde el balcón de la Casa Blanca, engalanada para la ocasión.

Pero ante la multitud de niños, padres y la cantidad de decoraciones y preparativos listos para la actividad del día, Trump, por unos minutos, quiso poner el foco en los protagonistas del evento: los huevos de Pascua.

“Debo decirles que salí y esperaba que fuéramos a hablar de agricultores. Y amamos a nuestros agricultores. Íbamos a hablar de muchos productos diferentes. Pero usted sabe de qué quieren hablar, esto es sobre huevos (de Pascua)”, añadió.

La tradición de celebrar una carrera en la que los niños hacen rodar huevos por el pasto con ayuda de una cuchara en lunes de Pascua se remonta a 1878, por una ocurrencia del entonces presidente Rutherford Hayes, quien decidió invitar a un grupo de infantes a jugar en los jardines de la residencia presidencial.

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Antes de eso, las carreras de huevos se celebraban en el Capitolio, hasta que el exceso de alboroto y la cantidad de asistentes llevó al presidente Ulysses Grant a prohibir el evento en los terrenos del Congreso por motivos paisajísticos.

Casi siglo y medio después, la escena apenas ha cambiado: los niños siguen compitiendo por empujar huevos de colores con cucharas de madera, entre risas y gritos de aliento. En este caso, la primera dama también participó en algunos de los juegos con los pequeños, que contaron también con talleres de pintura o actividades literarias.

Varias figuras destacadas de la Administración trumpista -entre ellas el director del FBI, Kash Patel; el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller; la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, o también uno de los hijos del presidente, Eric Trump- asistieron también al evento.

Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la guerra de Irán, sobre la cual Trump se paró a hablar cada vez que vio a la prensa durante el evento.

El republicano tiene previsto dirigirse a los periodistas de nuevo este lunes para hablar sobre la guerra en Irán y se espera que amplíe detalles sobre el ultimátum con el que ha amenazado a Irán si no reabre el estrecho de Ormuz antes de este martes.