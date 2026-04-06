Un suizo y una francesa son arrestados cuando intentaban salir de R.Dominicana con cocaína

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) aseguró en un comunicado que los extranjeros fueron apresados en el Aeropuerto internacional de Las Américas, en la provincia de Santo Domingo, que sirve a la capital dominicana del mismo nombre.

El equipaje de los extranjeros, el hombre de 61 años, y la mujer de 19, fueron sometidos a una requisa más a fondo cuando se detectaron imágenes sospechosas en su interior, a través de los rayos X.

Los 37 paquetes fueron encontrados en una maleta y en una mochila forrados con cinta adhesiva y marcados con varios logotipos.

La información establece que las investigaciones preliminares sugieren que las dos personas eran utilizadas como 'mulas' por el narcotráfico internacional.

Los detenidos fueron entregados a la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo mientras que la cocaína fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).