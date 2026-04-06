Un tercer buque vinculado a Japón atraviesa Ormuz en medio del bloqueo iraní por la guerra

El buque cisterna de gas licuado de petróleo (GLP) 'Green Asha', con bandera india y operado por una filial de la firma japonesa Mitsui O.S.K. Lines, logró cruzar el estratégico paso y actualmente se dirige a India, según confirmó a EFE una portavoz de la naviera, que agregó que la tripulación y la carga están a salvo.

El portavoz del Ejecutivo nipón, Minoru Kihara, precisó en la rueda de prensa vespertina de este lunes que, según datos del Ministerio de Transporte, actualmente quedan 42 embarcaciones vinculadas a Japón varadas en el golfo Pérsico.

Si bien aclaró que las operaciones de dichos barcos recaen en la compañía operadora, incidió en que el Gabinete de la primera ministra, Sanae Takaichi, "continuará sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los buques japoneses que navegan por Ormuz, priorizando la seguridad de tripulación y embarcaciones".

Este tránsito llega después de que durante este último fin de semana se confirmara el paso de otros dos buques operados por filiales de Mitsui O.S.K. Lines: 'Green Sanvi', también con bandera india; y el 'Sohar LNG', con bandera panameña. En ningún caso se especificó si pagaron un peaje en medio de informes de planes de Teherán sobre tarifas extra.

Irán anunció un cierre del estrecho, ruta clave del tráfico de crudo a nivel mundial, tras los ataques estadounidenses e israelíes, pero posteriormente aclaró que permitiría el paso de buques sin vínculos con estos dos países.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear Ormuz, para posteriormente insinuar que extiende otras 24 horas el límite, hasta las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles).