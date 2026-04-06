Una semana para leer a Eduardo Mendoza o ver la nueva adaptación de Margaret Atwood

Tras el éxito de 'El cuento de la criada', llega la adaptación de 'Los testamentos', la continuación de la saga escrita por Margaret Atwood, que narra el paso a la madurez de una nueva generación de mujeres adolescentes en Gilead, la teocracia en la que las mujeres han sido desposeídas de todos los derechos.
La actriz Chase Infiniti encarna a la piadosa Agnes y Lucy Halliday es la recién llegada Daisy. Ambas son las protagonistas de esta serie de diez capítulos que se desarrolla cinco años después de 'El cuento de la criada'. El 8 de abril se estrenan los primeros tres episodios de la serie en la plataforma Disney +.
Eduardo Mendoza, uno de los escritores más afamados y galardonados en lengua española, publica a partir del 8 de abril su nuevo proyecto, 'La intriga del funeral inconveniente'.
Mendoza (Barcelona, 1943) retoma en esta ocasión como protagonista a su emblemático detective sin nombre, que ya estuvo presente en 'El secreto de la modelo extraviada' (2015). El escritor catalán vuelve a las calles de Barcelona para elaborar una nueva historia que mezcla la sátira, el absurdo y la lucidez moral para engendrar una nueva trama detectivesca.
La prestigiosa feria de arte contemporáneo alemana Art Cologne se traslada de manera excepcional a Mallorca del 9 al 12 de abril en una iniciativa que reunirá a 88 galerías de todo el mundo.
El Palacio de Congresos de Palma acogerá la cita en la que se reunirán galeristas de España, Alemania, Corea, Hungría, Albania, la ciudad de Londres y Estados Unidos con el objetivo de ofrecer al público una selección del arte más actual.
Última semana para disfrutar de 'Turner y Constable: Rivales y Originales' (Turner & Constable. Rivals & Originals), una exposición histórica que celebra a dos de los genios más destacados del arte inglés, J.M.W. Turner (1775-1851) y John Constable (1776-1837).
La Tate londinense conmemora el 250 aniversario del nacimiento de ambos, que se produjo con un año de diferencia, con una exposición única que finaliza el 12 de abril y que reúne 170 pinturas y grabados de ambos artistas, y explora las vidas entrelazadas y el legado de ambos genios.