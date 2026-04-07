Al menos once mineros artesanales muertos en el derrumbe de una mina de oro en Mozambique

Los hechos ocurrieron el sábado en el distrito de Vanduzi, en la zona minera conocida como Seis Carros, uno de los mayores centros de minería artesanal de la región, que acoge a miles de mineros, tanto mozambiqueños como de otros países vecinos, a menudo en condiciones precarias y sin las medidas de seguridad adecuadas.

"Diez personas quedaron sepultadas y murieron en el lugar, además de cinco heridos. De éstos, tres se encontraban en estado grave y fueron trasladados al Hospital Provincial de Chimoio. Al llegar allí, uno falleció", afirmó el portavoz policial Mouzinho Manasse en declaraciones recogidas por medios locales.

Las autoridades sanitarias, según la prensa local, confirmaron que las víctimas se encuentran en estado estable y recibiendo atención médica.

También lamentó los hechos el secretario de Estado de Manica, Lourenço Lindonde, al destacar que Seis Carros "es una zona con una alta concentración de jóvenes que buscan ganarse la vida".

"Es cierto que debemos ganarnos la vida, pero esa búsqueda de sustento debe basarse en normas, en comportamientos que eviten situaciones como esta, de muertes", señaló Lindonde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los derrumbes en minas artesanales, donde se emplean métodos de extracción tradicionales que conllevan un alto riesgo, no son inusuales en Mozambique y las autoridades del país recomiendan a los jóvenes que se dedican al sector, a menudo para intentar salir de la pobreza, que creen asociaciones para contar con más asistencia técnica y cobertura del Gobierno.

El pasado septiembre, las autoridades suspendieron de manera temporal las licencias mineras en Manica para reorganizar el sector, frente a la explotación descontrolada que contamina los ríos, con graves consecuencias para la salud.