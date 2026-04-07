Bolivia detiene a 11 colombianos y dos bolivianos y vinculan a uno con banda colombiana

La Paz, 7 abr (EFE).- La Policía Boliviana detuvo en la ciudad de Santa Cruz (este) a trece personas, once colombianos y dos bolivianos, entre ellos un supuesto miembro de la banda delictiva Los Espartanos de ese país, tras un enfrentamiento a tiros que terminó sin víctimas, informó este martes una fuente policial.