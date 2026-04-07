Bolsas chinas y de Hong Kong suben hasta un 2,51 % al abrir ante el alto el fuego en Irán

Poco después del arranque de la sesión, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, avanzaba un 2,51 % (629,19 puntos), hasta situarse en 25.745,72 enteros.

En China continental, el índice de referencia de Shanghái subía un 1,03 % (40,09 puntos), hasta los 3.930,25, mientras que el de Shenzhen ganaba un 2,51 % (336,73 puntos) y se situaba en 13.737,14 unidades.

El repunte de estos mercados se produce después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmara un alto el fuego "inmediato" de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, y anunciara además una ronda de negociaciones en Islamabad para tratar de alcanzar un acuerdo definitivo.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que ha aplazado durante ese mismo período el ataque contra infraestructuras iraníes con el que había amenazado si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz, mientras el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que será posible el "paso seguro" por esa vía durante esas dos semanas.

La reacción de los parqués chinos refleja alivio ante la posibilidad de una desescalada en un conflicto que ha afectado con fuerza a Asia por su impacto sobre la energía, el transporte marítimo y las cadenas de suministro.

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En el caso de China, la evolución de Ormuz es especialmente sensible, dado que por esa ruta transita alrededor del 45 % de las importaciones de gas y petróleo del gigante asiático.

Durante las últimas semanas, la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel ha disparado el precio del crudo, encarecido los costes energéticos y logísticos en China y obligado a las autoridades del país a intervenir temporalmente para limitar las subidas de los combustibles.

China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los Estados del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de ataques iraníes.