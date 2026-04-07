Brasil avanza en el proceso para rescindir el contrato de Enel en São Paulo por apagones

La directiva de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) informó en una nota que decidió instaurar "un proceso administrativo de caducidad contra la distribuidora Enel SP", que atiende a más de 8 millones de consumidores en 24 municipios de São Paulo.

Enel tendrá ahora un plazo de 30 días para presentar su defensa por escrito y, solo después de analizar un eventual recurso, el órgano regulador brasileño recomendará o no la rescisión del contrato al Ministerio de Minas y Energía, que tendrá la última palabra.

Aneel instauró el proceso al evaluar las interrupciones "prolongadas" del suministro eléctrico en São Paulo tras los eventos climáticos extremos ocurridos en 2023, 2024 y 2025, que impactaron a millones de consumidores en la zona metropolitana de la capital paulista.

Para la agencia brasileña, Enel "no logró alcanzar estándares de desempeño satisfactorios y se mantuvo por debajo del promedio de otras distribuidoras en eventos climáticos extremos similares".

Además, el órgano regulador concluyó que los fallos en el suministro eléctrico se prolongaron en el tiempo, con "interrupciones superiores a 24 horas y deficiencias en la planificación y ejecución de planes de contingencia".

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Aneel reconoció que la operadora italiana presentó un plan para corregir los fallos en la prestación del servicio eléctrico, pero aun así lo consideró "insuficiente" para subsanar los problemas reportados.

En diciembre pasado, el Ministerio de Minas y Energía anticipó su disposición a iniciar el proceso formal para romper el contrato de concesión con Enel, que también ha recibido fuertes críticas de las autoridades locales y regionales de São Paulo.

El titular de la cartera, Alexandre Silveira, ya dijo entonces que Enel había perdido, desde el punto de vista reputacional, "las condiciones para seguir al frente del servicio de concesión en São Paulo", el estado más rico e industrializado del país.