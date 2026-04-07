Canadá pide respeto al derecho internacional y que no se ataque la infraestructura civil

En declaraciones a los medios de comunicación, Carney señaló que "Canadá espera que todas las partes en este conflicto, en cualquier conflicto, respeten el derecho internacional y las normas de enfrentamiento".

"Y eso significa no atacar, desde luego, a civiles ni a infraestructuras civiles, y urgimos a todas las partes en esta guerra a cumplir con esas responsabilidades. Es un punto que hemos planteado tanto en público como en privado", añadió.

Carney también señaló que se están produciendo negociaciones entre EE.UU. e Irán y que las declaraciones públicas y privadas no siempre están sincronizadas, pero reafirmó que sea cual sea el resultado de las negociaciones, "esas responsabilidades internacionales, esas responsabilidades humanitarias, se mantienen para todas las partes durante todo ese periodo".

El primer ministro canadiense habló con Trump el pasado 1 de abril para felicitarle por el lanzamiento de la misión espacial Artemis II, en la que participa un astronauta canadiense, el coronel Jeremy Hansen, junto con tres tripulantes estadounidenses.

Durante esa conversación, Carney y Trump hablaron también de "los acontecimientos en el conflicto del Oriente Medio".

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Canadá no tiene relaciones diplomáticas activas con Irán desde que Ottawa cerró su embajada en Teherán en 2012 y expulsó a todos los diplomáticos iraníes en el país norteamericano en respuesta al programa nuclear iraní, así como a sus violaciones de los derechos humanos.

Trump ha amenazado con destruir puentes, estaciones eléctricas y otras instalaciones civiles básicas de Irán si Teherán no reabre totalmente el tráfico naval en el estrecho del Ormuz antes de las 00.00 GMT del miércoles.