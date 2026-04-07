Catar insiste en que países del Golfo deben ser parte de cualquier acuerdo sobre Ormuz

"Llamamos a todas las partes a encontrar una rápida solución antes de que expire esa amenaza", este miércoles a las 00.00 GMT, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, en su rueda de prensa semanal, en la que advirtió de que la falta de acuerdo "no solucionará el problema", sino que "la complicará aún más".

Al Ansari subrayó al mismo tiempo que cualquier entendimiento o pacto "debe ser por consenso entre todos los países de la región. No se puede descartar a cualquiera de las partes regionales".

Aludía sobre todo a los miembros de la alianza política y económica del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrada además de Catar, por Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Omán, cuyas economías deben fuertemente de la exportación de petróleo y gas a través de Ormuz.

El portavoz catarí destacó que su país espera que cualquier acuerdo futuro constituya un "nuevo sistema de seguridad para la región, con garantías internacionales y que se tome en consideración los países amigos afectados económicamente por las repercusiones de la guerra" iniciada por EE.UU e Israel contra Irán.

Afirmó que Catar, conocido por sus esfuerzos de mediación en los conflictos, "no media en esa guerra por ser blanco de ataques iraníes", aunque -afirmó- "apoyamos los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán".

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"Estamos en contacto con todas las partes y nos preocupan los informes sobre una posible escalada, pero debemos esperar hasta hoy para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el próximo período" en alusión al plazo dado por el mandatario estadounidense a Irán, que vence a las 20.00 horas de Washington del martes (00.00 GMT).

Trump dijo este lunes que cree que Irán está negociando "de buena fe" con Washington y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo" antes de que se cumpla el ultimátum.

Sin embargo, advirtió hoy que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás" de no llegar a un pacto.