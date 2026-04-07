Cuatro muertos en ataque ruso con dron contra un minibús en la ciudad ucraniana de Nikopol

El jefe del Estado ucraniano condenó los ataques deliberados de Rusia contra civiles en zonas cercanas al frente y criticó que se estén levantando algunas sanciones contra Moscú mientras las fuerzas del Kremlin siguen matando a gente de esta forma, en referencia a la aprobación por EE.UU. de una moratoria a las sanciones contra el petróleo ruso para contener la subida de precios por la guerra contra Irán.

Zelenski también hizo referencia en su mensaje a los llamados "safaris" contra civiles que Rusia lleva a cabo con drones en la parte bajo control de Kiev de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, donde el fuego ruso causa muertes prácticamente a diario. Este mismo martes su gobernador, Oleksandr Prokudin, ha informado de la muerte de tres personas en un ataque ruso a una zona residencial.

Además de llevar a cabo estos ataques contra zonas de cerca del frente, Rusia volvió a bombardear de madrugada la retaguardia ucraniana.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 77 de los drones rusos, y otros 31 impactaron en catorce localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

El parte de este componente del Ejército informó asimismo de la caída de fragmentos de drones interceptados en otros nueve lugares de Ucrania.

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Varios drones rusos de larga distancia seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte.