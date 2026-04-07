Cuatro muertos, entre ellos una niña, tras ataque de drones ucranianos contra Rusia

"Lamento informar que hay víctimas y destrucción. Uno de los drones impactó un edificio de dos apartamentos. Dos adultos y un niño de siete años perdieron la vida", comunicó en redes sociales el gobernador de Vladímir, Alexandr Avdéyev, citado por TASS.

Avdéyev explicó que la hija menor de la familia logró salvarse del ataque y se encuentra hospitalizada con quemaduras, aunque su vida no corre peligro.

Por otro lado, el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó de una víctima civil en su región.

"Lamentablemente, vivimos prácticamente en un estado de guerra. Otro civil murió esta mañana en el distrito de Graivoron", escribió en su canal de Telegram.

El Ministerio de Defensa comunicó esta mañana que las defensas antiaéreas rusas derribaron 45 drones ucranianos durante la noche.

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La mayor parte del ataque se repelió en las regiones de Leningrado (19 drones), Vorónezh (11), Bélgorod (siete) y Vladímir (tres).

También fueron interceptados drones ucranianos sobrevolando las regiones de Briansk, Volgogrado, Penza, Krasnodar y el mar Negro.

Las autoridades regionales de Leningrado, que declararon la alerta aérea a las 03:54 (hora Moscú) aseguran que fueron 22 el total de drones derribados.

Ayer el Ministerio de Defensa informaron de 50 drones abatidos.