Detenido en Australia un exsoldado acusado de cinco crímenes de guerra en Afganistán

La detención se produjo en el marco de una investigación conjunta de la Policía Federal Australiana y la Oficina del Investigador Especial, que desde 2021 indagan presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por tropas australianas en Afganistán.

Roberts-Smith, de 47 años, está acusado de su presunta implicación en la muerte de ciudadanos afganos en distintos incidentes ocurridos entre 2009 y 2012 en la provincia de Uruzgan (en el centro de Afganistán).

Según detallaron las autoridades en un comunicado, los cargos incluyen tanto la ejecución directa de víctimas como la participación en calidad de instigador, cómplice o superior que ordenó los asesinatos.

De acuerdo con la Policía Federal, las víctimas presuntamente no participaban en hostilidades en el momento de los hechos y algunas se encontraban detenidas, desarmadas y bajo control de militares australianos cuando fueron asesinadas.

El caso se produce tras años de controversia en torno a Roberts-Smith. En 2023, un tribunal civil concluyó que, bajo el estándar de prueba de "balance de probabilidades", eran sustancialmente ciertas las acusaciones de que estuvo implicado en la muerte de varios detenidos afganos, aunque hasta ahora no había sido condenado penalmente.

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La legislación australiana contempla para el delito de crimen de guerra por asesinato una pena máxima de cadena perpetua.

La investigación, conocida como operación Emerald-Argon, forma parte de un conjunto más amplio de pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal australiano entre 2005 y 2016.

Hasta la fecha, se han abierto 53 casos, de los cuales 39 han sido cerrados por falta de pruebas suficientes, mientras que otros diez continúan en curso.

Las autoridades subrayaron que los hechos investigados afectan a "una parte muy reducida" de las fuerzas armadas y recalcaron que la mayoría del personal militar australiano actúa conforme a la ley y a los estándares internacionales.

Roberts-Smith, condecorado con la Cruz de Victoria -el reconocimiento militar más alto de Australia-, estuvo desplegado entre 2006 y 2012 en seis ocasiones en Afganistán como parte del Regimiento del Servicio Especial Aéreo, un cuerpo de élite de las Fuerzas de Defensa del país.