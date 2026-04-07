EEUU defiende plan marroquí para Sáhara Occidental como "vía de resolución y prosperidad"

Buchan manifestó esta posición durante su intervención en la cuarta edición de la feria tecnológica marroquí Gitex Africa, que se celebra en la ciudad sureña de Marrakech, donde señaló que estuvo implicado en el plan, del que aseguró que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE).

"He dedicado cientos de horas a trabajar en el plan de autonomía de Marruecos, participando en reuniones reducidas y negociando con las partes implicadas. La Unión Europea y la ONU apoyan el plan. También lo hacen más de cien países", dijo en una intervención difundida en la página web de la embajada.

Además, el embajador estadounidense, que calificó a Marruecos como el aliado "más antiguo, más fuerte y más fiable en la región", elogió los proyectos de infraestructuras que el país está llevando a cabo en el territorio y afirmó que las oportunidades económicas en la zona son "ilimitadas", al tiempo que subrayó que "las empresas estadounidenses están aquí para hacerlas realidad".

"Los inversores estadounidenses llaman constantemente a nuestra embajada y consulado, listos para hacer negocios en el Sáhara. Estados Unidos y las empresas estadounidenses están deseosos de apoyar a Marruecos", aseveró.

El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por parte de EE.UU en 2020 supuso un giro sin precedentes en la evolución del conflicto.

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Washington ha asumido un papel activo en los últimos meses e impulsado dos rondas de negociaciones con las partes implicadas (Marruecos, Argelia, el Frente Polisario y Mauritania) para avanzar hacia un acuerdo.

Estas negociaciones, de carácter confidencial, se producen en continuidad con la resolución 2797 aprobada el pasado octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU, que por primera vez alude a la propuesta marroquí de autonomía como una posible base para una solución política del conflicto y que contó con el respaldo de potencias y bloques internacionales, incluida la Unión Europea.

Estados Unidos también manifestó recientemente su intención de lanzar una "revisión estratégica" de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (Minurso).