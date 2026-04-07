El brent baja un 0,46 % y queda por debajo de 110 dólares pendiente del ultimátum de Trump

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,50 dólares respecto al cierre del lunes en el International Exchange (ICE) londinense, cuando terminó en 109,77 dólares.

El mercado sigue de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y muy pendiente de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, pues Trump ha amenazado con atacar infrestructuras energéticas iraníes y aniquilar a "toda una civilización" esta misma noche de no llegar a un acuerdo con Teherán que permita desbloquear el tráfico en Ormuz antes de las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT).

Mientras que el crudo de Texas (WTI) continuaba al alza, el brent se ha mantenido sin apenas cambios, pese a las amenazas de Trump y el reciente ataque estadounidense en la isla iraní de Jarg, afectando al 90 % de las exportaciones de crudo iraníes.

Otro de los puntos que mantuvo los precios a la baja en el caso del crudo europeo fue el ligero aumento en el número de buques que lograron atravesar Ormuz el pasado fin de semana, que de acuerdo con los datos de tráfico, repuntaron hasta 11 el pasado sábado, la mayor cantidad diaria desde el 1 de marzo.

La analista de mercado de Forex Fiona Cincotta aseveró este martes que el petróleo sigue muy influenciado por los titulares a corto plazo: "Una mayor escalada podría hacer que los precios superen los 120 dólares, mientras que cualquier acuerdo de paz creíble podría provocar un fuerte retroceso".