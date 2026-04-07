El CEO de Air India dimite mientras sigue la investigación del accidente con 260 muertos

"Con estos pilares fundamentales ya asentados y un breve margen antes de que las entregas del pedido de casi 600 aviones comiencen en firme a partir de 2027, es el momento adecuado para ceder las riendas de la próxima fase del ascenso de Air India", declaró este martes al despedirse el director ejecutivo y general, en un comunicado emitido por la compañía aérea.

Según la aerolínea propiedad de Tata, Wilson había comunicado su intención de renunciar en 2026 al presidente de Air India, N. Chandrasekaran, en 2024.

Wilson, cuyo mandato comenzó en 2022 y debía extenderse hasta 2027, permanecerá en el cargo hasta que se anuncie un sucesor y asuma su puesto, según añadió el comunicado.

La compañía enfrenta la marcha de su CEO tras el trágico accidente del vuelo AI171 de Air India en junio de 2025, cuando un Boeing 787 con destino a Londres se estrelló segundos después de despegar de la ciudad india de Ahmedabad.

Aquel siniestro, que causó la muerte de 260 personas y sigue bajo una investigación que recientemente ha apuntado a posibles fallos humanos en la cabina, supuso el golpe más duro para la reputación de la aerolínea desde su privatización por parte del grupo Tata, así como para Boeing.

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Desde entonces, la aerolínea arrastra pérdidas que podrían agravarse por el conflicto en Oriente Medio y el cierre del espacio aéreo de Pakistán el año pasado durante semanas, lo que ha recortado sus rutas hacia Occidente.

Esta decisión coincide con la reciente dimisión del CEO de su principal rival, IndiGo, Peter Elbers, que será sustituido por el hasta ahora director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh.