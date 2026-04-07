El episcopado español censura blindar el aborto en la Constitución "en favor de la muerte"

El presidente de los obispos, Luis Argüello, censuró así el proyecto legislativo de reforma del artículo 43 de la ley fundamental aprobado este martes por el Gobierno para garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública y su prestación "en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional".

En la red social X, Argüello opinó que el Ejecutivo, formado por una coalición de izquierdas, podría haber blindado "el derecho a la vida y el apoyo a la mujer en la promoción de la maternidad en este invierno demográfico", en referencia a la baja de natalidad de España, en lugar de hacerlo con la interrupción voluntaria del embarazo.

"Pero no, el Gobierno prefiere blindarse, proponiendo un cambio constitucional en favor de la muerte, utilizando a las mujeres como coartada ideológica", criticó.

La reforma planteada tendrá complicado prosperar dada la actual composición del Parlamento español, ya que necesita el voto favorable de tres quintos del Congreso y también del Senado, y el Partido Popular (derecha) es la fuerza mayoritaria en ambas cámaras.