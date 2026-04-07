El Gobierno brasileño incluye a la automotriz BYD en la lista sucia de trabajo esclavo

La inclusión en la lista, que es actualizada semestralmente y en la que aparecen más de 600 empresas de todos los ramos, busca visibilizar las infracciones y permite que bancos restrinjan el acceso a crédito.

Esta acción llega año y medio después de que las autoridades rescataran a 163 obreros chinos empleados por empresa contratista que construía una gran fábrica de BYD en el estado de Bahía.

Según los inspectores, los alojamientos de los obreros no tenían colchones y carecían de suficientes baños, mientras que los alimentos no estaban almacenados de forma adecuada.

Además, la empresa contratista retenía el 60 % de los salarios, guardaba el pasaporte de los empleados e imponía jornadas de trabajo "agotadoras" de hasta 10 horas diarias y sin días de descanso regulares.

Tras la inspección, BYD rescindió el contrato con el Grupo Jinjiang, responsable por las obras, y afirmó que no toleraba "faltas de respeto a la ley brasileña y a la dignidad humana".

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Pese a las explicaciones, los inspectores aseguraron que los trabajadores rescatados estaban "directamente subordinados" a BYD e inseridos en la "dinámica operacional" de la empresa.

Asimismo, apuntaron a "indicios de fraude" en los procesos migratorios impulsados por la fabricante automotriz para facilitar la entrada a Brasil de los empleados "sin el debido registro".

Por otra parte, la Fiscalía de Trabajo presentó en mayo del año pasado una demanda contra BYD y dos empresas contratistas, por trabajo esclavo y trata internacional de personas, y reclamó el pago de una multa de 257 millones de reales (aproximadamente 45 millones de dólares) por daño moral colectivo.

BYD ha invertido 5.500 millones de reales (unos 1.000 millones de dólares o 900 millones de reales) en la que dice que es la mayor fábrica de vehículos eléctricos de América Latina, ubicada en el municipio bahiano de Camaçari.