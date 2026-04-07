El líder eslovaco Fico anuncia que volverá a acudir en mayo a Moscú a 'Día de la Victoria'

"El 9 de Mayo, Día de la Victoria, estaré en Moscú, y en junio en Normandía (Francia), para recordar la importancia de la apertura de un segundo frente", aseguró el mandatario, que el año pasado fue el único líder de un país de la Unión Europea (UE) en acudir a esa celebración organizada por el régimen de Vladímir Putin.

"Nunca faltarán las ocasiones de mostrar aprecio a los liberadores y gritar en favor de la paz", agregó Fico en el vídeo colgado en sus redes sociales.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la gran mayoría de los líderes comunitarios boicotea a Rusia.

Además, este miércoles el primer ministro acudirá a un acto conmemorativo en Bratislava junto al 'monumento al soldado ruso' para celebrar la liberación de la ocupación nazi por el Ejército Rojo.

En Normandía se conmemora cada año el desembarco de las fuerzas aliadas en junio de 1944 en el norte de Francia para atacar al ejército nazi desde el flanco occidental, mientras que las fuerzas soviéticas avanzaban desde la parte oriental de Europa.