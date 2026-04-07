El papa lamenta las "injusticias" que sufren los cristianos en el sur del Líbano

"En su desgracia, en la injusticia que sufren y en el sentimiento de abandono que experimentan, están muy cerca de Jesús", se señala en el texto dirigido al pueblo de Debel firmado por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en nombre del pontífice.

El papa hizo extensivo su mensaje de "consuelo y compasión a todos los cristianos del sur del país y a todas las personas que sufren las consecuencias de la guerra", en un mensaje enmarcado en la ofensiva que está realizando Israel en esa región del Líbano.

Con motivo de la Pascua, el pontífice animó a la población a mantener la esperanza: "Que puedan ustedes, en medio de los sentimientos de pena, de angustia y de duelo, conocer hoy en sus corazones una alegría más profunda: Jesús ha triunfado gloriosamente sobre la muerte. Es una alegría que viene del cielo y que nada les puede arrebatar".

Asimismo, les instó a no perder el ánimo: "Están cerca de Él también en este día de Pascua en el que ha vencido a las fuerzas del mal y que resuena para ustedes como una promesa de futuro. ¡No pierdan, pues, el ánimo!".

"Ninguna de sus oraciones, ninguno de sus gestos de solidaridad, ningún suspiro de cansancio que expresen se pierde: Nuestra Señora del Líbano guarda todo en su corazón y lo lleva a su Hijo", concluye el mensaje.

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El papa León XIV realizó una visita de tres días al Líbano entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, en la segunda etapa de su primer viaje internacional.