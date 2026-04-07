El partido de Bukele convoca primarias para elecciones generales de 2027 en El Salvador

En las elecciones internas también se definirán las candidaturas a la Vicepresidencia, la Asamblea Legislativa y los consejos municipales de cara a las elecciones generales de 2027.

"La Comisión Nacional Electoral convoca a todos los afiliados del Partido Nuevas Ideas a participar en el proceso de elección interna para cargos de elección popular, a celebrarse el domingo 12 de julio del año dos mil veintiséis", indicó el partido en un comunicado.

Añadió que la fecha de inscripción de las precandidaturas será el domingo 28 de junio próximo.

De acuerdo con el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) este 7 de abril era el último día para convocar a elecciones internas y el 29 de julio será el último día para realizar esta elección.

El periodo de propaganda, según el Calendario Electoral del TSE, comienza el 27 de octubre de 2026 y concluye el 24 de febrero de 2027.

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La posibilidad de un tercer mandato consecutivo para Bukele se abrió tras una reforma electoral exprés abanderada por su partido Nuevas Ideas, que domina el Congreso.

La Asamblea Legislativa, dominada por NI, aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, para suprimir las prohibiciones constitucionales para la reelección presidencial.

A finales de diciembre de 2025, Bukele dijo en una entrevista con el youtuber español David Cánovas Martínez, conocido como 'The Grefg', que le gustaría seguir gobernando el país centroamericano por "diez años más", aunque aclaró que es solo un deseo.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y que concluiría en 2029. Sin embargo, la reforma constitucional adelantó las elecciones presidenciales a 2027, con el fin de celebrar comicios generales y establecer que, a partir de ese año, el período presidencial se extienda a seis años.

Bukele defendió en ese momento la reelección inmediata y señaló que "el 90 % de los países desarrollados permiten" la reelección indefinida.