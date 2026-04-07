El Texas se hunde un 16 % tras acordar EEUU e Irán un alto el fuego y reapertura de Ormuz

Pasadas las 19:30 hora de Nueva York (22:30 GMT), los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., restaban 18,16 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112,95 dólares el barril.

El mercado del petróleo registró uno de sus datos más bajos desde que Donald Trump anunció por primera vez el ultimátum a Irán, que este fin de semana aplazó hasta las las 20:00 hora local (00:00 GMT) de este martes.

"Siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA TOTAL, INMEDIATA y SEGURA del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un ALTO EL FUEGO recíproco!", aseguró el estadounidense en su red social, Truth Social.

Según explicó Trump, aceptó la propuesta porque Estados Unidos ha "cumplido y superado todos los objetivos militares" y las negociaciones para "un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo en Irán y la paz en Oriente Medio" se encuentran "muy avanzadas".

"Casi todos los puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se consuma", añadió el mandatario antes de asegurar que este problema "de larga data" está "a punto de resolverse".

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Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, dijo que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, tras confirmar el alto el fuego bilateral.

El mercado del crudo llevaba días sumido en un estado de tensión, y estabilizado encima de los 110 dólares el barril, después de que Trump hubiera elevado el tono y las amenazas contra Irán exigiéndoles la reapertura de Ormuz, pasando de prometer que desatará "el infierno" en el país, al destruir todas las centrales energéticas e infraestructuras como puentes, a amenazar con destruir una civilización.