Embajador de Irán en Pakistán dice que se ha dejado atrás una "etapa crítica y delicada"

En un mensaje publicado en X, Moghadam dijo que "en estos momentos" ha habido "un paso hacia adelante desde una etapa crítica y delicada" y abrió la puerta a una "siguiente etapa" donde haya "respeto y cortesía".

La publicación del embajador cita un mensaje también suyo de horas antes en los que alaba los "esfuerzos positivos y productivos" de Pakistán, quien media en las negociaciones, para "poner fin a la guerra".

El ultimátum de Trump a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz expira el martes a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT). Si la República Islámica no cumple, el presidente de Estados Unidos ha amenazado con borrar "toda una civilización" esta noche.

El primer ministro pakistaní, Shebbaz Sharif, ha pedido a Trump que extienda la moratoria dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta.

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Además, Trump dijo este martes en Fox News que se encuentra en "negociaciones intensas" con Irán en estos momentos, mientras que una fuente pakistaní citada por CNN asegura que las negociaciones han entrado en una fase decisiva con "buenas noticias" previstas en el corto plazo.