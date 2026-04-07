España, ante el ultimátum de Trump a Irán, ve "una lógica de guerra perpetua" en la región

Albares, en una entrevista en la emisora de televisión La Sexta, afirmó este martes que espera que la mediación que está ejerciendo Pakistán y otros países tenga éxito antes de vencer el plazo, pero "los indicios son preocupantes", apuntó el ministro, que también contempló la posibilidad de que el presidente norteamericano, Donald Trump, vuelva a prorrogar su resolución.

"Ojalá no se cumpla ningún ultimátum por ninguna de las partes", afirmó el responsable de la diplomacia española, y deseó que la mediación "dé sus frutos" para que poco a poco se transite por el camino de la desescalada.

En todo caso y ante este escenario, dijo que España trabaja igualmente para revertir esta situación, subrayando que va a seguir "sin hacer absolutamente nada" que sirva para escalar esta guerra.

También dejó claro que no es legítimo bloquear el estrecho de Ormuz, como ha hecho Irán, al que reclamó que lo reabra y que deje de bombardear "de manera injustificada" a los vecinos del Golfo, que no forman parte de este conflicto.

Este conflicto comenzó el pasado 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este país contra los países vecinos de la región, tradicionales aliados de Estados Unidos, y con el cierre del estrecho de Ormuz, punto clave para el transporte internacional de petróleo y gas.