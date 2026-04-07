España pide a EE.UU. e Irán que den una "oportunidad" a los mediadores internacionales

Madrid, 7 abr (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió este martes dar "toda la oportunidad posible" a los intentos de mediación internacional en la crisis bélica de Oriente Medio, pocas horas antes de que venza el ultimátum dado por Estados Unidos a Irán para que desbloquee el estrecho de Ormuz.