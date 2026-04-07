España y Turquía comparten la preocupación por la seguridad en el Mediterráneo oriental

Sánchez informó en la red social X de una conversación entre ambos mandatarios después de que ayer, lunes, hablara sobre esta grave crisis bélica con los gobernantes de Egipto, Jordania, Catar y Líbano.

"Compartimos la preocupación por la seguridad en el Mediterráneo oriental y la estabilidad regional", escribió el mandatario español.

En este sentido, Sánchez insistió en su llamamiento a "un alto el fuego inmediato" en Oriente Medio: "Prolongar esta guerra solo agravará el coste humanitario y tendrá un impacto económico catastrófico para todos", argumentó.

La conversación entre ambos se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera este martes de que "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", a pocas horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que desbloquee el estratégico estrecho de Ormuz.

El Gobierno español se opuso desde un primer momento a los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán por considerarlos una violación del derecho internacional.