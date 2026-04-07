Expertos ya no ven posibilidades de salvar a la ballena varada frente a la costa alemana

"Es amargo, pero es la situación en la que estamos", dijo Burkard Baschek, oceanógrafo y director del Museo Marítimo Alemán al presentar los resultados de un examen veterinario en la isla de Poel (norte).

Según explicó, el nivel del agua en el punto donde está encallada la ballena en el mar Báltico es de tan solo 1,40 metros de profundidad y necesitaría al menos 60 centímetros más para poder liberarse nadando por sí misma.

Es improbable que el nivel del agua suba lo suficiente en los próximos días y además el cetáceo, bautizado como 'Timmy' y que durante las últimas dos semanas ha quedado encallado varias veces, carece seguramente de la fuerza necesaria, de acuerdo con el experto.

Baschek también señaló que al deteriorarse el estado de la piel de la ballena se están volviendo más visibles unas lesiones que presenta y que podrían haber sido provocadas por redes y, una de ellas, por la hélice de un barco.

Incluso si mágicamente el cetáceo se liberase y volviera a encontrarse de pronto en el mar del Norte, su pronóstico sería "muy malo" a causa de las heridas sufridas antes de quedar encallado, advirtió.

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Para Stephanie Gross, del Instituto de Investigación de Fauna Salvaje Terrestre y Acuática, a ello se suman los daños experimentados por los órganos de la ballena debido a su propio peso al quedar encallada.

Aunque todavía respira de forma regular, el animal está debilitado y ya apenas reacciona cuando se aproxima una barca, lamentó la veterinaria, que apuntó que intentar izar a la ballena con cuerdas o correas solo le provocaría un mayor sufrimiento debido al mal estado de su piel y podría producirle incluso la muerte por 'shock'.

Por su parte, el ministro de Medio Ambiente de la región de Mecklemburgo-Antepomerania, Till Backhaus, desestimó la posibilidad de tratar de acortar la agonía del cetáceo aplicándole medidas de eutanasia, ya que las opciones existentes, como envenenarlo o volarlo con explosivos, son "inaceptables".

"La opción es dejar en paz al animal", dijo y reconoció que su muerte natural "todavía puede tardar", aunque no proporcionó ninguna estimación.

La víspera los expertos ya habían desaconsejado el rescate de la ballena jorobada con la ayuda de un catamarán especial procedente de Dinamarca, después de que Backhaus hubiera planteado esta alternativa.

El debilitado cetáceo se halla varado desde la semana pasada frente a la isla de Poel, donde encalló tras haber logrado liberarse por sus propios medios de un banco de arena en el que estaba atrapado en la bahía de la ciudad alemana de Lübeck, después de los equipos de rescate excavaran un canal para ello.

No obstante, el cetáceo, de 12,35 metros de largo, 3,20 de ancho y 1,60 de alto, así como de unas doce toneladas de peso, volvió a encallar, probablemente debido a las lesiones sufridas previamente, así como a los daños provocados por la baja salinidad del mar Báltico.