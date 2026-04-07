Farhadi pide que artistas y cineastas alcen su voz contra los ataques civiles en Irán

Farhadi, que vive desde 2023 en París, ha querido así denunciar la escalada de violencia en los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos civiles en la guerra de Irán.

Son ataques contra infraestructuras "que pertenecen al pueblo iraní y que son esenciales para sus necesidades básicas".

"La destrucción de la infraestructura no se limita a la destrucción de edificios. Es un ataque contra la vida y la dignidad humanas", agrega en su breve comunicado el cineasta, el primero iraní en ganar un Óscar, a mejor película internacional, por 'Nader y Simín, una separación' (2011).

Farhadi afirmó con contundencia que "atacar la infraestructura de un país es un crimen de guerra".

"Sin importar creencias ni actitudes, unámonos para detener este proceso inhumano, ilegal y destructivo", agregó el cineasta, que ganó un segundo Óscar por 'El viajante' (2016).

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Las declaraciones de Farhadi llegan en el día en el que se cumple el ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Trump amenazó con que, si no se produce esa reapertura, "esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás".

Farhadi ya mostró su desacuerdo con Trump durante su primer mandato, cuando decidió no asistir a la ceremonia de los Óscar de 2017 en protesta por la política migratoria de la administración estadounidense.

Su boicot a la gala de Hollywood, donde finalmente 'El viajante' se hizo con la estatuilla, fue celebrada por las autoridades iraníes.

Sin embargo, la relación de Farhadi con el régimen iraní estuvo siempre salpicada de problemas. Y en 2023, el cineasta decidió abandonar su país tras las protestas que se desataron a causa de la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por llevar mal puesto el velo en septiembre de 2022.