Festival español Titirimundi celebra 40 años de títeres con 40 compañías de 9 países

El certamen, que se presentó este martes, fue reconocido con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud en 2021, y se ha convertido en una referencia internacional de esta disciplina.

La directora del festival, Marián Palma, reconoció que su objetivo es que esta 40 edición se convierta en una celebración colectiva tras años de dificultades: "que estamos vivos y que hemos llegado hasta aquí, saltando obstáculos y siguiendo adelante a pesar de todo".

Titirimundi acogerá el estreno absoluto de 'El Oráculo', del grupo español La Chana, una experiencia escénica para un reducido grupo de espectadores basada en el uso de objetos como elementos narrativos; y 'Loop', de la compañía danesa Sofie Krog Teater, que introduce al espectador en el universo del teatro de animación.

Entre las compañías internacionales más destacadas figura la francesa Non Nova, que presentará 'L’après-midi d’un foehn', un espectáculo que combina teatro visual y danza en el que bolsas de plástico cobran vida mediante corrientes de aire, mientras los galos Le Boustrophédon fusionarán circo y títeres en 'La anciana y su pianista'.

La compañía Beau Geste interpretará 'Transporte excepcional', un montaje poético en el que un bailarín interactúa con una excavadora en escena, en un diálogo entre cuerpo humano y maquinaria, mientras que el colectivo La Curieuse Collectif mostrará su espectáculo ‘Rocking Chair Théâtre’, con dos marionetas de tamaño natural que evocan la amistad entre dos divas en la madurez.

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Entre las compañías con larga relación con el festival destacan las españolas La Gotera de Lazotea, Teloncillo y los Titiriteros de Binéfar, que regresarán con propuestas dirigidas especialmente al público familiar; y el macedonio que vive en Dinamarca Alex Marionettes volverá con su conocido personaje Mister Barti y el clásico Circo de las Pulgas.

El festival contará también con propuestas contemporáneas españolas como 'Saeta', de Javier Aranda, una reflexión sobre el vínculo entre teatro y vida, o 'Charlotte, ¿vida o teatro?', de Títeres María Parrato, que combina pintura en directo, proyecciones audiovisuales, máscaras y títeres inspirados en la artista Charlotte Salomon.

Además, Titirimundi mantendrá espectáculos participativos y de calle, y una programación social en hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios y centros de atención a personas con discapacidad.