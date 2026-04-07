Fico acusa a la UE de tolerar ataques de Ucrania que bloquean la llegada de petróleo ruso

"Estamos abriendo los ojos a la Comisión Europea, que está alcanzando un récord mundial en ineptitud y enajenamiento ideológico", dijo Fico en un mensaje la pasada noche en redes sociales sobre esa supuesta falta de protección de los intereses eslovacos por parte de Bruselas.

Sin aportar pruebas ni dar más detalles sobre esos ataques, Fico afirmó que "la UE está tolerando más y más ataques de Ucrania a la infraestructura energética".

Ucrania ha anunciado hoy que ha dañado el 30 % de los depósitos de crudo del puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico, y una de las principales vías de salida para las exportaciones de petróleo de Rusia.

El político eslovaco afirmó que su Gobierno, junto al de Hungría, está "luchando para que reanude el suministro de petróleo por el oleoducto Druzhba", por el que llega crudo ruso a través de suelo ucraniano, y que quedó dañado el pasado enero por ataques de Rusia.

Fico es, junto al húngaro Viktor Orbán, el líder comunitario más cercano a la Rusia de Vladímir Putin y más crítico con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

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"Es increíble cómo se comporta el presidente de Ucrania en la petición comunitaria para que no se atente contra la infraestructura de petróleo y gas: No le importa la UE", aseveró el político eslovaco.

"La dirección política ucraniana hizo saltar por los aires el gasoducto Nord Stream (...), tiene a toda Europa Central maniatada, cancela el suministro de gas, atacan a la infraestructura de gas y petróleo, y luego condecoran a Zelenski en el Parlamento Europeo", denunció Fico.