Francia sobre el ultimátum de Trump: "No se puede borrar una civilización"

"Todo lo excesivo es insignificante: no se puede borrar una civilización", dijo el ministro francés en el informativo nocturno de France 2, al ser preguntado por el ultimátum de Trump a Teherán, que expira a las 00:00 GMT del miércoles.

Y, sobre todo, añadió Barrot, "no debemos confundir a Irán, un gran país con un gran pueblo, con el régimen iraní, una teocracia sanguinaria que, hace apenas unas semanas, estaba masacrando a su propia gente a quemarropa con fusiles de asalto".

El jefe de la diplomacia francesa advirtió de que si Estados Unidos lleva a cabo este ultimátum, que recordó que "no es el primero que emite el presidente Trump desde el comienzo de esta guerra" contra Irán, "arrastraría a la región, e incluso al mundo, a una nueva y particularmente peligrosa fase de escalada".

Por ello, expresó su esperanza de que el presidente estadounidense no cumpla su amenaza de destruir puentes, estaciones eléctricas y otras instalaciones civiles básicas de Irán si Teherán no reabre totalmente el tráfico naval en el estrecho del Ormuz en el plazo fijado.

"Francia se opone firmemente a los ataques contra infraestructura civil, dondequiera que ocurran y quienquiera que los perpetre, porque son reprobables, no cumplen con las leyes y normas de la guerra y amenazan la vida de las personas que sufren la violencia bélica", señaló el ministro.

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No obstante, Barrot se negó a decir si los ataques con los que el presidente estadounidense amenazó a Irán constituirían "crímenes de guerra", afirmando que "primero hay que analizar los ataques y sus consecuencias antes de poder afirmarlo".

"Lo que sí es seguro es que no son legales según el derecho internacional, y Francia los denuncia y condena sistemáticamente", subrayó.