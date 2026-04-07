FundéuRAE: “declaración de la renta”, con minúsculas

No obstante, es habitual encontrarla escrita con mayúsculas en algunos de sus componentes: “Tener mascota influye en la declaración de la Renta 2026”, “¿En qué comunidades podrás desgravar el gimnasio en la Declaración de la Renta 2026?” o “Los errores más comunes al revisar los datos fiscales en la declaración de la Renta”.

La expresión “declaración de la renta” es una denominación común que el “Diccionario de la lengua española” define como ‘declaración que se hace a la Administración tributaria manifestando la naturaleza y circunstancias del hecho imponible’. Tal como se recoge en esta obra, se escribe con minúsculas.

Así, no resultan adecuadas las opciones en las que se escribe “renta” con mayúscula, pues se trata de un sustantivo común (‘ingreso, caudal, aumento de la riqueza de una persona’, según el “Diccionario panhispánico del español jurídico”). Por este mismo motivo, tampoco se escribe mayúscula en otras construcciones en las que aparece esta voz, como “campaña de la renta”, “calendario de la renta” o “borrador de la renta”, que son igualmente denominaciones comunes y descriptivas, no nombres propios.

De este modo, en los ejemplos iniciales, lo apropiado habría sido escribir “Tener mascota influye en la declaración de la renta 2026”, “¿En qué comunidades podrás desgravar el gimnasio en la declaración de la renta 2026?” y “Los errores más comunes al revisar los datos fiscales en la declaración de la renta”.

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