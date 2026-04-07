Gobierno colombiano presentará nueva reforma tributaria ante aumento de tasas de interés

"Alistémonos a presentar, ministro del Interior (Armando Benedetti) (...) el proyecto de ley de financiamiento del Estado de nuevo porque el presupuesto sigue desequilibrado y no se han tomado las medidas para equilibrarlos", expresó Petro en una alocución.

Esta será la tercera ocasión en la que el Gobierno de Petro presente un proyecto de reforma tributaria. La primera fue aprobada en 2022 y la segunda, con la que el Ejecutivo buscaba recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.423 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026, fue rechazada por el Congreso.

Pese a que el Banco de la República es autónomo, Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, reclaman desde hace meses más flexibilidad en la política monetaria para no frenar el crecimiento económico.

La tensión se agravó el pasado 31 de marzo cuando Ávila se retiró de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República luego de que cuatro de los siete integrantes propusieran la subida de la tasa de interés.

El banco central justificó la subida de cien puntos básicos de la tasa de interés, que pasó del 10,25 al 11,25 %, en el hecho de que "las expectativas de inflación total continúan elevadas" en parte porque "la guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial".

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Por esa razón, el mandatario profundizó este martes en las medidas que planteó la semana pasada para mitigar los efectos inflacionarios de la guerra de Irán y el incremento de los tipos, que incluye subsidios a los fertilizantes.

"La orden que he dado es que no se deben exportar fertilizantes hechos en Colombia. Y en esa medida, lo que se produzca de fertilizantes se queda en Colombia para la alimentación de los colombianos y se subsidia. Toda exportación de esto tiene que tener un alto arancel", detalló este martes Petro.

El presidente explicó que Colombia tendrá "una actividad de crédito con tasa compensada, que significa subsidio" que se concentrará en "zonas de desastre" como los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia, afectados en los últimos meses por las inundaciones.

Petro aseguró que los campesinos hacen parte del "sector que puede sacar la cara en un momento de guerra internacional, de crisis real, de crisis climática", para que no suban los precios de los alimentos.

"Entre más alimentos produzcamos, entonces los precios de los alimentos caen y podemos mitigar el choque que hizo el Banco de la República y demostrar que aún subiendo las tasas de interés, como lo hicieron, podemos bajar el costo de los alimentos para toda Colombia y por ahí sostener o bajar aún más la tasa de inflación", señaló Petro.