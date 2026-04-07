Gobierno luso aprueba un proyecto de ley para reducir más el impuesto a los combustibles

En un comunicado publicado en su web, el Ejecutivo explicó que con esta medida, aprobada ayer en un consejo de ministros extraordinario, quiere modificar el régimen jurídico portugués para poder seguir bajando "de forma periódica y temporal" el impuesto sobre los productos petrolíferos (ISP) "mediante la devolución de los ingresos adicionales procedentes del IVA".

La ministra de Medio Ambiente y Energía lusa, Maria da Graça Carvalho, añadió este martes en declaraciones a periodistas que, de esta manera, los valores mínimos de referencia serán los europeos, que son más bajos que los establecidos hasta ahora por la ley portuguesa.

"Ya estábamos cerca del valor permitido por la ley (lusa) y, por lo tanto, si necesitáramos hacer más reducciones para la próxima semana, tendríamos que alterar la ley. Por lo tanto, aquí hemos creado las condiciones para que, si fuera necesario, podamos seguir haciendo descuentos del ISP", precisó.

Cuestionada sobre cuál es el mínimo permitido, la ministra aclaró que el Ministerio de Finanzas portugués está calculándolo.

La primera reducción "temporal y extraordinaria" del impuesto sobre el gasóleo para vehículos que circulan por carretera fue anunciada por el Gobierno luso el pasado 6 de marzo. Posteriormente, incluyó la gasolina sin plomo y el gasóleo agrícola, entre otros.

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Asimismo, el Ejecutivo liderado por el conservador Luís Montenegro anunció recientemente el lanzamiento de una línea de 600 millones de euros para las empresas más afectadas por la subida del precio de la energía.