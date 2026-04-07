Guterres sobre el genocidio de Ruanda: "Debemos aprender de los errores del pasado"

"En el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda, lamentamos la pérdida de las víctimas y rendimos homenaje a los sobrevivientes", señaló Guterres en su cuenta de la red social X.

"Debemos aprender de los errores del pasado y proteger a los vivos, rechazando el odio, la retórica incendiaria y la incitación a la violencia", añadió el secretario general.

El Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Ruanda es una jornada que se celebra cada año el 7 de abril desde 2004, tras ser establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2003.

La fecha marca el comienzo del genocidio perpetrado contra miembros de la minoría tutsi por el Gobierno extremista de la mayoría hutu.

Las tensiones entre esos dos grupos, que dependiendo de cada momento de su historia tuvieron más o menos privilegios gracias a la marginación o explotación del otro, originaron una guerra civil (1990-1994) entre el Gobierno prohutu y los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés (FPR, fundado por tutsis exiliados en Uganda).

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La noche del 6 de abril de 1994, fue derribado el avión en el que viajaban los entonces presidentes de Ruanda, Juvénal Habyarimana, y de Burundi, Cyprien Ntaryamira, ambos hutus, cuando el aparato iba a aterrizar en la capital ruandesa, Kigali.

Ese magnicidio supuso el detonante del genocidio contra los tutsis, que provocó al menos 800.000 muertos en unos cien días.

El genocidio ruandés fue una de las peores matanzas étnicas de la historia reciente de la humanidad.